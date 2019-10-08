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Растяжки на коже встречаются и у подростков во время интенсивного роста, и у женщин во время беременности из-за резкого набора веса. Если в юношестве эти полосы могут стать практически незаметными, то после родов следов на груди, животе и бедрах не избежать так просто.
Сейчас существует несколько методов борьбы с растяжками: лазер и домашний уход. Лазер дорогой и не всегда безопасный, в то время как домашний уход доступен практически всем. По словам специалистов, этот метод давно используют в Японии, где самым популярным средством является обычное масло персика.
Весь секрет таится в витаминном составе масла: большое количество витамина А и В сохраняет целостность клеток, а витамин РР сохраняет мелкие капилляры и вены в норме, защищая от варикоза. Железо и калий улучшают кровообращение и смягчают кожу для того, чтобы устранить появление темно-фиолетовых рубцов, сообщает VistaNews.
Эта средство будет более эффективным, если начать ухаживать за телом заранее, до беременности и появления растяжек.
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