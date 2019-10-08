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Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

Спорт отменяется: как сохранить здоровье при сидячем образе жизни
Фото: www.globallookpress.com
Простые рекомендации помогут уберечь здоровье

Исследования показывают, что люди, которые сидят на работе, чаще рискуют столкнуться с преждевременной смертью. При этом эксперты предупреждают, что при пятидневной рабочей неделе, проведенной за компьютером, занятия спортом дважды в неделю не уберегут здоровье.

В положении сидя нарушается работа почти всех органов и систем в организме. Застой лимфы и крови, увеличение показателей плохого холестерина, скачки давления и лишние килограммы – вот неполный перечень неприятностей, которые грозят офисным работникам.

Специалисты советуют во время выполнения сидячей работы совершать побольше мелких движений. Смена положения тела улучшает кровообращение и помогает нормализовать работу всех органов, напоминает портал Planet Today.

При ответе на телефонный звонок лучше встать, а вместо того чтобы обедать на рабочем месте, следует прогуляться в буфет или кафе. Часть дороги до работы надо пройти пешком, а если захочется что-то спросить у коллеги, лучше подойти к нему лично, а не писать сообщение.

Неплохо также время от времени делать уборку на рабочем месте – это поможет размять руки и упорядочит мысли, сообщает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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