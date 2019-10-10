Россиянку подозревали в работе на спецслужбы Израиля

Российская журналистка Юлия Юзик, освобождённая иранскими властями, вернулась в Москву сегодня утром.

По данным онлайн-табло аэропорта, лайнер совершил посадку в 05:47. Приземлившийся в Шереметьево самолет – единственный рейс из Тегерана в Москву за утро, сообщает ТАСС.

Ранее российское посольство в Иране сообщило об освобождении Юзик благодаря совместным усилиям МИД России и дипмиссии в Тегеране, передает RT.

Юлия Юзик была задержана 2 октября в отеле Тегерана. Журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако впоследствии власти Ирана объяснили арест нарушением визового режима.