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Российская журналистка Юлия Юзик, освобождённая иранскими властями, вернулась в Москву сегодня утром.
По данным онлайн-табло аэропорта, лайнер совершил посадку в 05:47. Приземлившийся в Шереметьево самолет – единственный рейс из Тегерана в Москву за утро, сообщает ТАСС.
Ранее российское посольство в Иране сообщило об освобождении Юзик благодаря совместным усилиям МИД России и дипмиссии в Тегеране, передает RT.
Юлия Юзик была задержана 2 октября в отеле Тегерана. Журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако впоследствии власти Ирана объяснили арест нарушением визового режима.
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