Народные методы лечения гриппа и простуды оказались бесполезными

Защитить себя от вируса поможет лишь один способ

Марлевые повязки, резкое закаливание и чай с малиновым вареньем не защищают человека в сезон гриппа и простуды. Эксперты рассказали, почему привычные способы на самом деле не работают и как защититься от заболевания.

Витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры, поэтому пользу принесут только свежие или сушеные ягоды. Постоянная ходьба в марлевой повязке также не защитит от простуды: сначала маска задерживает частички мокроты, выделяемые кашляющими людьми, а потом быстро сама превращается в источник инфекции.

"Надевать повязку есть смысл только при посещении мест, где может быть контакт с заболевшими",

– рассказал ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Невозможно защититься от простуды, если мазать нос жирным кремом или оксолиновой мазью. На слизистой носа есть много микроворсинок, которые препятствуют попаданию внутрь пыли, вирусов, бактерий. От крема или мази ворсинки склеиваются, защитная функция нарушается.

Резкое увлечение закаливанием скорее навредит, так как осенью и зимой организм ослаблен. Закаливаться нужно начинать постепенно, сообщил эксперт. Закапывание в нос сока чеснока также не принесет пользы – это может обжечь слизистую. Чеснок полезен лишь при умеренном употреблении в пищу.

Чтобы избежать заболеваний, специалист рекомендует каждый год делать прививку от гриппа. Штаммы гриппа модифицируются каждый сезон, и иммунитет на предыдущий вирус уже не защитит. "Именно поэтому каждый год ученые разрабатывают новую вакцину именно на тот штамм, который циркулирует", – заключил Тяжельников.