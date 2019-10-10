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Россиян будут лечить мигранты

Россиян будут лечить мигранты
Фото: pixabay.com
Минтруд придумал, кому доверить здоровье нации

Россиян оказалось некому лечить. Если в стационарах кадровая проблема как-то решается, то в поликлиниках, особенно в регионах, остро не хватает онкологов, окулистов, психиатров, ортопедов и других узких специалистов. Но в Минтруде нашли выход: если нет своих медиков, их нужно приглашать из-за рубежа.

Ведомство подготовило и выставило на общественное обсуждение проект приказа, по которому иностранцам, владеющим определенными профессиями, предоставят российское гражданство в упрощенном порядке, пишут "Известия". Причем эта возможность распространяется не только на людей с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, но даже на фельдшеров скорой помощи.

По официальным данным, в поликлиники РФ требуется 25 тысяч врачей и 130 тысяч медсестер, передает телеканал "360".

В Минздраве полагают, что приказ Минтруда привлечет в РФ больше медиков из числа "бывших соотечественников", которые и так могут работать здесь по профессии – им нужно только подтвердить свою квалификацию и получить сертификат Росздравнадзора. 

Николай ВИКТОРОВ
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