Названы способы надолго сохранить хорошее зрение

Пенсионерам следует регулярно посещать специалиста, чтобы не упустить проблемы со здоровьем

Чтобы избежать риска слепоты или снижения остроты зрительного восприятия, специалисты советуют при чтении держать книгу на расстоянии не менее 30 сантиметров от глаз, а также меньше смотреть телевизор. Также важно регулярно проходить осмотр у офтальмолога, чтобы выявить проблему на ранней стадии.

"Обычно человек до последнего момента не знает о признаках, которые привели к ухудшению зрения, в частности при глаукоме или слепоте из-за диабета",

– сообщил представитель подразделения по предотвращению слепоты и глухоты Стюарт Кил РИА Новостям накануне Всемирного дня зрения.

Общего стандарта периодичности осмотров нет, однако диабетикам советуют посещать специалиста ежегодно, людям старше 50 лет – не реже одного раза в два года, передает "Вечерняя Москва".

Для сохранения хорошего зрения нужно также больше бывать на улице, делать паузы при работе за компьютером и носить солнцезащитные очки, сообщает "ФедералПресс".

Всемирный день зрения отмечается сегодня, 10 октября. Согласно докладу ВОЗ, в настоящее время свыше 2,2 миллиарда человека на Земле полностью слепы или имеют проблемы со зрением.