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Обнаружен новый способ лечения рака

Обнаружен новый способ лечения рака
Фото: www.globallookpress.com
Победить опасное заболевание помогут иммунные клетки

Британские ученые обнаружили уникальный тип клеток в тканях молочной железы человека. У людей со значительным количеством этих иммунных клеток больше шансов выжить в случае рака груди.

Ежегодно диагностируется около 55 тысяч новых случаев рака молочной железы, из которых около 15 процентов являются трижды негативными. Эта агрессивная разновидность опухолей не реагирует на гормональную терапию, а химиотерапия сдерживает их развитие в течение короткого периода времени.

Исследователи выявили специфический подтип гамма-дельта-Т-клеток, чье присутствие связано с ремиссией у больных с трижды негативным раком грудной железы. Эти специализированные клетки изначально находили в кишечнике и коже человека, сообщает "MedicalXpress".

По словам ученых, открытие поможет разработать новые методы лечения и таким образом увеличить шансы пациентов на выздоровление. Теперь есть возможность искусственно стимулировать выработку гамма-дельта-Т-клеток для борьбы с опухолями или пересаживать их из донорских тканей.

Карина СИРАЗОВА
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