Правильное положение руки и отказ от чая помогут добиться верных показателей

Врачи рассказали об ошибках, которые допускают люди при измерении артериального давления. Это приводит к неправильным значениям и неверной дозировке лекарств.

Так, например, измерение давления не на той руке может показать ложно низкий результат. Специалисты советуют на протяжении некоторого времени измерять давление на обеих руках, чтобы выяснить, где показатель выше, и уже затем ориентироваться на это значение.

Кроме того, зачастую люди ослабляют манжету. Этого делать нельзя, поскольку в результате получатся, наоборот, ложно высокие значения. Рука не должна быть передавлена одеждой. Также следует обращать внимание на ее положение: во время измерения манжета должна находиться на уровне сердца, сообщает "МедикФорум".

Ещё одной ошибкой является измерения артериального давления после приёма пищи. Еда запускает процесс пищеварения, во время которого большое количество крови прибывает к желудку, а потому происходит снижение показателей. Перед измерениями также нельзя употреблять алкоголь, чай или кофе. Все три напитка приводят к неверным результатам.