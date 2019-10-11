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Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.
Как сообщает ТАСС, сумма ущерба оценивается в 20 млрд рублей.
Напомним,
Дубровский ушел с поста в марте 2019 г.. В должности губернатора области он проработал с 2014-го.
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