Экс-чиновник проходит по делу о растрате 20 миллиардов рублей

Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Как сообщает ТАСС, сумма ущерба оценивается в 20 млрд рублей.

Напомним, Дубровский ушел с поста в марте 2019 г.. В должности губернатора области он проработал с 2014-го.

