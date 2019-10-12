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Китайские ученые утверждают, что в капусте есть вещество, способное противостоять раку.
Отмечается, что в овоще находится сульфорафан, способный подавлять развитие злокачественных опухолей, понижая их жизнеспособность, передает "МедикФорум".
Специалисты продолжат исследование, чтобы подтвердить данные. По их мнению, это станет настоящим прорывом в лечении рака.
Их имена и фамилии выясняются