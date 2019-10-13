В России раскрыли причину убийственной глупости американцев

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Оливер Стоун высказался еще очень щадяще. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков. Слова режиссера он оценил как жесткие. Однако можно было выразиться и резче, чего тот не сделал. В своем Twitter сенатор отметил, что глупостью американских масс элиты США прикрывают собственные интересы. Последним нужно нагнетание напряженности и холодная война, заявил Пушков.
Оливер Стоун: «Американцы могут быть очень глупыми в отношении других стран, а в отношении России их глупость просто убийственна». Жёстко, но по сути щадяще. Внешняя глупость масс скрывает интересы американских элит, которым нужны войны, нужна напряженность, нужна холодная война.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 октября 2019 г.
Речь идет об интервью Оливера Стоуна, которое тот дал немецкой газете Welt. В беседе с изданием режиссер заявил о глупости американцев, комментируя выход фильма "В борьбе за Украину", из-за которого на него обрушилась волна критики. Премьера документального фильма, включающего в себя большое интервью с российским лидером Владимиром Путиным, состоялась в июле 2019 года.
"Да, на меня смотрят, так сказать, как на путинскую марионетку. Но на меня нападали и по другим поводам. Американцы могут быть очень глупыми в отношении других стран, а в случае с Россией их глупость убийственна",
– высказался Стоун.
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