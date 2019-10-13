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В России раскрыли причину убийственной глупости американцев

В России раскрыли причину убийственной глупости американцев
Фото: www.globallookpress.com
О скудоумии соотечественников ранее на весь мир заявил известный режиссер из США

Оливер Стоун высказался еще очень щадяще. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков. Слова режиссера он оценил как жесткие. Однако можно было выразиться и резче, чего тот не сделал. В своем Twitter сенатор отметил, что глупостью американских масс элиты США прикрывают собственные интересы. Последним нужно нагнетание напряженности и холодная война, заявил Пушков.

Речь идет об интервью Оливера Стоуна, которое тот дал немецкой газете Welt. В беседе с изданием режиссер заявил о глупости американцев, комментируя выход фильма "В борьбе за Украину", из-за которого на него обрушилась волна критики. Премьера документального фильма, включающего в себя большое интервью с российским лидером Владимиром Путиным, состоялась в июле 2019 года.

"Да, на меня смотрят, так сказать, как на путинскую марионетку. Но на меня нападали и по другим поводам. Американцы могут быть очень глупыми в отношении других стран, а в случае с Россией их глупость убийственна",

– высказался Стоун.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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