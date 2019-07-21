Путин рассказал об уходе

Президент озвучил условие, при котором покинет пост

Российский лидер Владимир Путин в разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном рассказал, в каком случае отказался бы работы на посту президента.

В завершении разговора об Украине, Стоун подчеркнул, что Путин находится сейчас уже на четвертом президентском сроке.

"Вы не устали?", – спросил интервьюер.

"Если бы я устал, я бы не пошёл на четвёртый", – ответил ему Путин .

Ранее Владимир Путин высказался о пропавших Сергее и Юлии Скрипаль и их возможной смерти .Так, российский лидер сомневается, что бывшего полковника ГРУ хотели убить спецслужбы Соединенного Королевства.



