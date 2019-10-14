Работа в офисе оказалась вредной для здоровья

Сидячий образ жизни чреват множеством осложнений

Высокая напряженность труда, профессиональный стресс, малоподвижный образ жизни, ненормированный рабочий день и плохой воздух оказывают самое негативное влияние на здоровье работающих в офисе.

Специалисты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали RT, что заболеваемость офисных работников постоянно растет, и главная причина этого – плохое качества воздуха в офисах из-за неправильной вентиляции.

Кроме того, офисным работникам грозят синдром нервно-эмоционального перенапряжения, повышение уровня тревожности и невротизм. Эти угрозы связаны с частыми стрессами, высокими требованиями, отсутствием социальной поддержки и достойного вознаграждения. Играет свою негативную роль и страх потерять работу.

В итоге у работающих в офисе развиваются болезни нервной и сердечно-сосудистой системы, у женщин – гинекологические заболевания, у мужчин – нарушается репродуктивное здоровье. Работникам, которые по долгу службы много общаются с людьми, грозит профессиональное выгорание, понижающее качество жизни и труда.

Эксперты советуют офисным работникам делать небольшие перерывы для гимнастики, больше пить воды и принимать витамины.