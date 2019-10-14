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Синоптики предупредили москвичей об арктическом вихре в середине октября

В Москву нагрянет арктический вихрь
Фото: www.globallookpress.com
Однако климатический гость не задержится в столице. Наступившая неделя порадует теплой погодой

В понедельник, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В старину по нему определяли, когда выпадет снег.

Судя по сегодняшнему дню белым полотном центральная часть России покроется нескоро. Кстати, в данную примеру верят даже синоптики. В Москве начало недели будет теплым и сухим. Температура в первый ее день при южном и юго-западном ветре составит +14...+16° С, в области – до +17° С, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Пока температура воздуха в пределах и даже выше климатической нормы октября", – цитирует метеоролога "Российская газета". 

Похолодание, предупредила специалист, прогнозируется в среду, 16 октября. Придет так называемый арктический вихрь, уточняет "Царьград".

Днем воздух прогреется лишь до +10° С, а ночью температура опустится до -1° С. Но уже в четверг тепло вернется. За окном будет до +16° С. В пятницу столбик термометра опустится примерно на 4 градуса.  

А вот в центральном Черноземье разгулялось настоящее бабье лето. Сегодня температура там может подняться до +21° С. Ожидается, что к пятнице она понизится до +16° С. Ещё теплее на юге России, что совсем неудивительно.

Жителей Урала до середины недели ждут дожди и до +10° С. Затем температура понизится примерно в два раза. В ряде российских регионов уже выпал снег. 

Ксения АНДРЕЕВА
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