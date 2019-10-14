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Быстро и без усилий: найден легкий способ разбогатеть

Быстро и без усилий: найден легкий способ разбогатеть
Фото: pixabay.com
Чтобы привлечь деньги, можно обратиться к нестандартным методам

По прогнозам экспертов, мир находится на грани очередного финансового кризиса. Столкнуться с денежными трудностями придется уже в 2020 году. По самым неоптимистичным данным, следует готовиться к падению курса рубля, росту цен и сокращениям, – пишет "МК".

Подготовиться к экономически тяжелому периоду можно с помощью нестандартных методов. Медиумы рекомендуют использовать небесные силы, чтобы разбогатеть.

Например, полнолуние 14 октября – идеальное время для проведения особого ритуала. Чтобы привлечь деньги, понадобятся пустая бутылка, талая вода, лист бумаги, ручка и клей.

Ночью нужно поставить перед собой бутылку с талой водой, затем закрыть глаза и представить свои материальные желания. Через минуту нужно открыть глаза, обхватить бутылку руками и на выдохе мысленно перенести картинку с мечтами в воду. Далее медиум советует нарисовать на листе знак доллара, наклеить его на бутылку и поставить ее у окна так, чтобы на нее падал свет луны.

Убрать бутылку можно через три дня. Эксперт Vladtime.ru уверен, что проведение такого ритуала в полнолуние 14 октября – легкий способ привлечь деньги.

Дарья ПЕТРОВА
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