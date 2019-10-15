В крови шестилетнего жителя Кировской области обнаружен алкоголь

В России произошло ДТП, напоминающее дело "пьяного мальчика". В крови шестилетнего мальчика, который стал жертвой аварии в Кировской области, выявлены 0,51 промилле алкоголя.

Родителей результат экспертизы поверг в шок. При этом они недоумевают, почему 45-летний полицейский, который был за рулем Nissan Qashqai в момент трагедии, до сих пор работает на той же должности.

ЧП случилось в середине прошедшего лета, напоминает НСН. Мальчишка, которого не заметил водитель иномарки, выезжал на велосипеде на трассу с грунтовой дороги.