Коллеги стража правопорядка рассказали свою версию случившегося

Появились подробности гибели второго "пьяного мальчика", который стал жертвой аварии под Кировом. Так, в региональном управлении МВД рассказали свою версию случившегося.

По словам начальника отдела информации и общественных связей ведомства Сергея Баранцева, полицейский, под колесами автомобиля которого погиб шестилетний ребенок, пытался помочь мальчугану, у которого уже почти не билось сердце. Проживавшая неподалеку медсестра также делала все, чтобы привести мальчика в чувства, но все усилия оказались тщетны.

Известно также, что в этот, входной для стража правопорядка, день он направлялся на отдых с семьей. Маленького велосипедиста он не заметил, так как видимость на том злополучном участке, где произошла трагедия, была ограничена деревьями.

"Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину" – цитирует Баранцева РБК.

Привлечь к отвественности полицейского могут только по итогам расследования уголовного дела. Сейчас 45-летний полицейский работает на той же должности.

Ранее говорилось, что водитель Nissan Qashqai пнул тело мальчика ногой. Трагедия произошла еще летом, напоминает "URA.RU". На днях СМИ писали, что в крови ребенка выявлены 0,51 промилле алкоголя.