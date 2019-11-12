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На свободу вышла виновница смерти мальчика из Балашихи

Так зло на земле плодится: на свободу вышла убийца "пьяного мальчика"
Фото: www.globallookpress.com
Алисова отсидела от звонка до звонка все, что ей назначил суд

Сбившая в 2017 г. насмерть 6-летнего Алешу Шимко во дворе многоэтажки в Балашихе Ольга Алисова вышла на свободу. Россияне, внимательно следившие за ходом следствия и приговора виновнице страшного ДТП, не могут поверить, что срок отсидки уже так быстро истек.

"Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока, и сейчас живет у себя в родном городе Балашове", – сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Эту информацию изданию подтвердили и в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.

Напомним, ДТП произошло 23 апреля 2017 года. Дело стало резонансным после того, как, по результатам экспертизы, в крови ребенка обнаружили немыслимую дозу алкоголя – 2,7 промилле. Как выяснилось позже, ошибку допустил эксперт, бравший и анализировавший пробы крови. В итоге он получил десять месяцев исправительных работ в мае 2019 г.

Алисову признали виновной, назначив ей наказание в виде трех лет колонии-поселения. Женщина отсидела весь срок с учетом времени, проведенного в СИЗО, причем ей дважды отказывали в УДО.

Пользователи в своих комментариях не особо обращают внимание на букву закона, считая несправедливым такое маленькое наказание за гибель ребенка по сравнению с иными преступлениями (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"2 года за убийство ребёнка и подлог. Не большая цена. Российский суд самый гуманный суд в мире!", "Ну и отличненько, вышла жива, здорова, можно покупать новую машину для убийств и ехать вновь сбивать маленьких мальчиков с девочками, удачи Ольга!", "2,5 года поселений за смерть ребенка и попытку перевести стрелки на убитого?... я возмущен до глубины души!", "Вот, так зло на земле и плодится", "На свободу с "чистой" совестью. Три года за убийство".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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