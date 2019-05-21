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Суд признал виновным эксперта по делу "пьяного мальчика"

Фото: www.globallookpress.com
Наказание не устроило отца погибшего

Судмедэксперт Михаил Клейменов признан виновным в халатности при расследовании дела о погибшем в ДТП в Балашихе шестилетнем мальчике. В 2017 г. Клейменов установил, что в крови ребенка находится такая концентрация алкоголя, при которой он должен был впасть в кому.

"Щелковский городской суд признал Клейменова виновным в халатности и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ", -

рассказал ТАСС отец погибшего мальчика Роман Шимко. Он добавил, что собирается обжаловать приговор, так как суд восстановил Клейменова в должности.

В расследовании резонансного дела участвовали следователи Следственного комитета России. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, именно доказательства, собранные ГСУ СК России, легли в основу вынесения приговора Клейменову. 

Суд начал слушания по уголовному делу о халатности в ноябре прошлого года. Отец мальчика подчеркивает, что эксперт вину не признал и продолжает настаивать, что в крови мальчика в момент аварии был алкоголь.

Роман Шимко подал в суд иск о компенсации морального вреда на сумму 10 млн рублей – эти деньги отец погибшего мальчика собирается отдать на благотворительность.

Шестилетний мальчик погиб под колесами машины в Балашихе в апреле 2017 года. Дело получило широкий общественный резонанс после того, как судмедэксперт Михаил Клейменов нашел в крови ребенка алкоголь. Виновная в аварии Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы.

Валентина МАЙОРОВА
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