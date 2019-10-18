Полицейский пнул ногой "пьяного мальчика" после аварии

Виновник трагедии обвинил ребенка в помятом капоте машины

В деле "пьяного мальчика" из Кировской области, который погиб под колесами машины полицейского, появились новые обстоятельства. Свидетели заявляют, что полицейский пнул ребенка ногой и обвинил в том, что он помял капот его машины.

Удар был настолько сильным, что тело мальчика отбросило на два десятка метров. Очевидцы уверяют: пострадавший видел летящую на огромной скорости машину и даже успел притормозить. После аварии, вместо того чтобы оказать ребенку первую помощь, полицейский бросился осматривать искореженный капот машины. Когда он подошел к пострадавшему, мальчик уже скончался.

"Водитель подошел и его подопнул ногой. Вот так, ногой. Он подошел и сказал: на какой *** ты мне капот помял?!"

— рассказала свидетельница РЕН ТВ.

Сейчас офицер продолжает служить в органах. Родные мальчика говорят, что виновник ДТП так и не извинился за содеянное. Экспертиза показала: водитель в момент трагедии был абсолютно трезв.