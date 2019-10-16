Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Солярий и таблетки: названы главные причины рака

Солярий и таблетки: названы главные причины рака
Фото: www.globallookpress.com
Выявить опасное заболевание можно на ранней стадии

Рак груди входит в разряд самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. На успешность лечения зачастую влияет именно стадия выявления болезни. Специалисты назвали главные факторы развития рака молочной железы, а также перечислили тревожные симптомы.

"Обнаружить многие недуги на ранней стадии позволяет диспансеризация. Только с начала года у обследованных было выявлено 623 случая рака молочной железы",

цитирует сайт Минздрава Московской области руководителя Филиала по медицинской профилактике Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации.

Специалист отметил, что при выявлении рака груди на первой стадии лечение эффективно в 96% случаев. Также важный фактор – наследственность, если есть предрасположенность, нужно проверяться чаще. Причинами развития рака груди может стать прием гормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя и посещение солярия.

Женщинам старше 40 лет следует один раз в два года проходить маммографическое обследование. После 50 лет маммографию нужно делать ежегодно. Также важно ежемесячно проводить самообследование, сообщает "Мир24".

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей