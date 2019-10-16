Выявить опасное заболевание можно на ранней стадии

Рак груди входит в разряд самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. На успешность лечения зачастую влияет именно стадия выявления болезни. Специалисты назвали главные факторы развития рака молочной железы, а также перечислили тревожные симптомы.

"Обнаружить многие недуги на ранней стадии позволяет диспансеризация. Только с начала года у обследованных было выявлено 623 случая рака молочной железы",

– цитирует сайт Минздрава Московской области руководителя Филиала по медицинской профилактике Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации.

Специалист отметил, что при выявлении рака груди на первой стадии лечение эффективно в 96% случаев. Также важный фактор – наследственность, если есть предрасположенность, нужно проверяться чаще. Причинами развития рака груди может стать прием гормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя и посещение солярия.

Женщинам старше 40 лет следует один раз в два года проходить маммографическое обследование. После 50 лет маммографию нужно делать ежегодно. Также важно ежемесячно проводить самообследование, сообщает "Мир24".