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Черника спасет от слабоумия и давления

Чемпион среди ягод поможет от слабоумия и давления
Фото: pixabay.com
Множество полезных питательных веществ содержится в низкокалорийных дарах леса

Специалисты пришли к выводу, что самой полезной для здоровья ягодой является черника.

Антиоксиданты, содержащиеся в этой ягоде, предотвращают старческое слабоумие и укрепляют память. Черника также положительно воздействует на те зоны мозга, которые отвечают за интеллект. 

Есть эту ягоду могут даже больные, страдающие диабетом. В чернике много биоактивных компонентов, которые нейтрализуют плохое воздействие сладостей на показатели сахара в крови. Она также помогает справиться с "плохим" холестерином и нормализует артериальное давление, улучшая работу сердца и сосудов, сообщает "Медик Форум".

Кроме того, черника, как и клюква, помогает лечить инфекции мочевыводящих путей, напоминает "Федерал Пресс". Она полезна при цистите, так как содержит компоненты, не позволяющие вредным бактериям прикрепляться к стенкам мочевого пузыря. 

Валентина МАЙОРОВА
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