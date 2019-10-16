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На приближение инфаркта укажет необычный симптом

На приближение инфаркта укажет необычный симптом
Фото: pixabay.com
Британка чудом избежала смерти

Английская учительница Луиза Макгилл рассказала, как необычный вкус вина стал для нее предвестником сердечного приступа. Она призывает женщин обратить внимание на проблему сердечных заболеваний.

Британка почувствовала странный вкус, выпив бокал вина на одной из вечеринок. "Я попросила мужа попробовать, он сказал, что с вином все в порядке", – рассказала Макгилл Daily Mirror.

Ночью 45-летняя женщина проснулась от мучительной сдавливающей боли в груди, после чего ее муж вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели Макгилл и сделали вывод, что она перенесла инфаркт, сообщает "360".

Пациентку отвезли в больницу и провели операцию на сердце. Она призналась, что после этого сразу почувствовала себя лучше. Сейчас Макгилл призывает всех женщин с детства следить за своим здоровьем.

Карина СИРАЗОВА
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