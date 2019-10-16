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В Архангельской области с поезда "Ненокса – Северодвинск" сняты трое американских дипломатов, которые заподозрены в нарушении правил пребывания иностранцев в России.
"Инцидент произошел 14 октября", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Telegram-канал "112" уточняет, что среди задержанных без разрешительных документов оказались военно-морской атташе при посольстве США, капитан I ранга Уильям Уитситт, военный атташе, полковник Ди. Си. Данн и атташе Джерри Арриола, которые "решили зачем-то прокатиться на скором "Ненокса-Северодвинск".
"Но не учли, что в советское время их бы просто застрелили, а сейчас просто выгнали. Без приглашения, в центре российского атомного кораблестроения делать нечего", – констатирует автор поста.
По данным "Интерфакса", заблудившихся американцев выловили именно на станции "Северодвинск" 14 октября в 18:00. Данные представители дипведомства США были высажены с поезда, поскольку эта территория в области является режимной, а в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения.
Напомним,
8 августа стало известно, что на полигоне в Ненокса произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорация "Росатом" сообщила, что там произошел взрыв на морской платформе в ходе испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек – пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Также получили ранения трое военных и трое специалистов "Росатома".
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