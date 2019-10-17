Дожди и порывистый ветер не дадут насладиться прогулкой по городу

Необычная для второго месяца осени погода ждет жителей столицы сегодня, 17 октября.

"Очень может быть, что сегодняшний день станет самым теплым днем за 70 лет", –

рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Метеоролог уточнил, что воздух в Москве в четверг прогреется до +15+17°С, по области ожидается +12+17°С, местами пройдут небольшие дожди.

Атмосферное давление начнет падать, однако будет в пределах нормы, составив 746 мм рт. столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 4-9 м/с, временами порывистый – до 15 метров в секунду.

В ночь на 18 октября похолодает до +9+11°С, местами возможны осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра.