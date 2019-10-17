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Необычная для второго месяца осени погода ждет жителей столицы сегодня, 17 октября.
"Очень может быть, что сегодняшний день станет самым теплым днем за 70 лет", –
рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Метеоролог уточнил, что воздух в Москве в четверг прогреется до +15+17°С, по области ожидается +12+17°С, местами пройдут небольшие дожди.
Атмосферное давление начнет падать, однако будет в пределах нормы, составив 746 мм рт. столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 4-9 м/с, временами порывистый – до 15 метров в секунду.
В ночь на 18 октября похолодает до +9+11°С, местами возможны осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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