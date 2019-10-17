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"Пожилое" бабье лето продлится до конца недели

Фото: www.globallookpress.com
Нетипичную для октября погоду столице подарил ветер из тропиков

Москвичи смогут радоваться теплу и солнцу по меньшей мере до 22 октября. Такой прогноз дала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, сейчас температура воздуха в столичном регионе примерно на 6 градусов превышает климатическую норму. Это пришло очередное бабье лето.

"В августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре – зрелое, а это можно назвать "пожилым" бабьим летом", – пошутила метеоролог.

Хорошую погоду принес в Москву гребень тропического антициклона, передает ТАСС. В пятницу, правда, в регион придет циклон, который принесет с собой дожди. Но температура воздуха все равно останется выше нормы. В выходные же снова наступит лето. В субботу, воскресенье и понедельник (19-21 октября) днем ожидается около +16°, сообщает сайт Гидрометцентра.

Николай ВИКТОРОВ
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