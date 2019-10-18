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В Москве будет влажно и жарко

В Москве будет влажно и жарко
Фото: www.globallookpress.com
18 октября в столице ожидаются дожди

Мягкая, теплая октябрьская погода будет в столице в конце этой недели.

"Сегодня мы ожидаем... местами небольшой дождь, хотя вероятность его невысока. Температура днем в мегаполисе 13-15 градусов тепла, по области – от +11°С  до +16°С", -

рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. 

Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 750 мм рт. столба – это несколько выше нормы. Ветер дует северо-западный с переходом в западный, 8 метров в секунду.

В ночь на 19 октября в Москве температура воздуха опустится до+9+11°С, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр.

Валентина МАЙОРОВА
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