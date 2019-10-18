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Мягкая, теплая октябрьская погода будет в столице в конце этой недели.
"Сегодня мы ожидаем... местами небольшой дождь, хотя вероятность его невысока. Температура днем в мегаполисе 13-15 градусов тепла, по области – от +11°С до +16°С", -
рассказал РИА "Новости"
ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 750 мм рт. столба – это несколько выше нормы. Ветер дует северо-западный с переходом в западный, 8 метров в секунду.
В ночь на 19 октября в Москве температура воздуха опустится до+9+11°С, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр.
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