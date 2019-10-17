Вызывают рак: обнаружена опасность бытовых предметов

Отказ от освежителей воздуха и нафталина предотвратит развитие опасного заболевания

Специалисты составили список наиболее канцерогенных вещей в быту, которых стоит избегать. Безобидные на первый взгляд предметы могут поспособствовать развитию рака.



В первую очередь, стоит отказаться от мебели из древесно-стружечных плит. Эксперты отмечают, что в ДСП есть канцерогенный формальдегид, при вдыхании которого может развиться рак горла и носа. В большом количестве формальдегид содержат и освежители воздуха.

Посуда с антипригарным покрытием также опасна – она содержит перфторокаприловую кислоту, негативно влияющую на работу щитовидной железы. По мнению американских ученых, нафталин разрушает эритроциты, поэтому от его использования тоже стоит отказаться.

Простые кнопочные батарейки могут привести к инвалидности в случае попадании в желудок, передает "МК в Волгограде". Поэтому их стоит хранить в недоступном для детей месте.