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От импотенции и простатита: названы самые полезные напитки для мужчин

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Повысить уровень тестостерона помогут соки

Зарубежные специалисты назвали наиболее полезные соки для мужского здоровья. Их употребление обеспечивает организм нужным запасом полезных веществ.

В гранатовом соке, по словам экспертов, содержатся витамины А, B1, B2, B6, C, а также железо, калий, магний и фосфор. По количеству антиоксидантов он превосходит даже красное вино. Его употребление улучшит состояние кровеносных сосудов, поэтому гранатовый сок полезен для мужской потенции: он способствует продолжительной эрекции. Арбузный сок также усилит приток крови к половому органу благодаря цитруллину – аминокислоте с сосудорасширяющим эффектом.

Уровень тестостерона повысят соки из тыквы и сельдерея. Тыквенный сок богат цинком, этот напиток специалисты рекомендуют в качестве профилактики простатита, сообщает "МедикФорум". Сок из сельдерея полезен не только мужчинам – он помогает и при болезнях желудочно-кишечного тракта, и при мочекаменной болезни.

Карина СИРАЗОВА
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