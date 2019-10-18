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Протесты в Гонконге осложняются вмешательством в них международных сил, в том числе представителей Киева, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Украинцы, пояснил он "передают опыт" азиатским мятежникам.
"А те (гонконгцы) говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП – около $20 тыс.",
– удивился дипломат, отметив, что требование повстанцев – "жить на уровне Украины" – вполне реально, передает "Комсомольская правда". Однако остальные цели сепаратистов, подчеркнул посол, – из разряда невыполнимых.
Напомним, тихая война в Гонконге развернулась на фоне закона, который позволит экстрадицию местных жителей по требованию Пекина.
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