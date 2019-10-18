В Китае высмеяли желание повстанцев - жить, как в Незалежной

Протесты в Гонконге осложняются вмешательством в них международных сил, в том числе представителей Киева, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Украинцы, пояснил он "передают опыт" азиатским мятежникам.

"А те (гонконгцы) говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП – около $20 тыс.",

– удивился дипломат, отметив, что требование повстанцев – "жить на уровне Украины" – вполне реально, передает "Комсомольская правда". Однако остальные цели сепаратистов, подчеркнул посол, – из разряда невыполнимых.

Напомним, тихая война в Гонконге развернулась на фоне закона, который позволит экстрадицию местных жителей по требованию Пекина.

