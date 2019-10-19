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ООН испытывает серьезные проблемы с финансированием. Пресс-секретарь Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик рассказал о вынужденных мерах экономии.
По его словам, в здании уже отключили эскалаторы и повысили температуру кондиционеров.
"Мы пытаемся экономить везде, где это возможно, – как вы уже видели, мы отключили в здании эскалаторы и повысили температурные настройки систем кондиционирования воздуха, мы экономим всеми доступными способами",
– сказал Стефан Дюжаррик в интервью телеканалу OAN.
Он отметил, что если бы не эти меры, то проведение Генеральный ассамблеи в этом году было бы невозможно.
Американские журналисты считают, что у организации могут закончиться деньги уже до конца текущего года.
Ранее в МИД РФ заявили, что главным неплательщиков ООН являются США. Их долг превысил $1 млрд.
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