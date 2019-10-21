По-летнему теплая погода продержится в столице до конца недели

Температура воздуха в столичном регионе на этой неделе достигнет показателей, близких к рекордным. По данным синоптиков, она превысит норму на шесть–восемь градусов.

"В отдельные дни максимумы температуры могут быть близки к абсолютным",

– сообщает Гидрометцентр России. Средняя температура в октябре уже выше климатической нормы на 3,3 градуса. 17 октября в Москве был побит температурный рекорд 1889 года – воздух прогрелся до плюс 18,3 градуса.

Ожидается, что атмосферное давление будет слегка выше нормы. В первой половине недели возможны дожди.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 21 октября, в Москве будет по-летнему тепло: температура воздуха достигнет плюс 17 градусов. Такая аномально теплая погода сохранится до пятницы.