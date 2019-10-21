Синоптики объяснили аномально теплый октябрь

Начало недели порадовало москвичей мягкой погодой. Так, в понедельник зафиксировано самое теплое за последние 70 лет 21 октября.

Об этом говорят показатели столичной метеостанции, термометры которой показывали до +17,5 °С, передает портал "Метеоновости". Хотя бывало и на 0,6 градуса выше – например, в 1896 году.

Еще денек московская осень будет аномально теплой. Такую погоду синоптики связывают с приходом антициклона, пишет НСН.

Впрочем, из-за глобального потепления температурный режим за последние тридцать лет сдвинулся на 2 градуса в октябре и на 3 с лишним в ноябре, пояснил в интервью телеканалу "360" заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Конечно, это аномалия, но такие аномалии на фоне такого сильного потепления будут происходить всё чаще и чаще. Так что это нормальная аномальность",

– предупредил эксперт, добавив, что антициклон, "который засасывает воздух с юга", не гарантирует тепло в конце месяца. Между тем, отметил специалист, октябрьские аномалии станут повторяться из года в год.