Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Осень бьет все температурные рекорды

Осень бьет все температурные рекорды
Фото: www.globallookpress.com
Синоптики объяснили аномально теплый октябрь

Начало недели порадовало москвичей мягкой погодой. Так, в понедельник зафиксировано самое теплое за последние 70 лет 21 октября. 

Об этом говорят показатели столичной метеостанции, термометры которой показывали до +17,5 °С, передает портал "Метеоновости". Хотя бывало и на 0,6 градуса выше – например, в 1896 году.

Еще денек московская осень будет аномально теплой. Такую погоду синоптики связывают с приходом антициклона, пишет НСН

Впрочем, из-за глобального потепления температурный режим за последние тридцать лет сдвинулся на 2 градуса в октябре и на 3 с лишним в ноябре, пояснил в интервью телеканалу "360" заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.  

"Конечно, это аномалия, но такие аномалии на фоне такого сильного потепления будут происходить всё чаще и чаще. Так что это нормальная аномальность",

– предупредил эксперт, добавив, что антициклон, "который засасывает воздух с юга", не гарантирует тепло в конце месяца. Между тем, отметил специалист, октябрьские аномалии станут повторяться из года в год. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Европа потянула трубу к "Турецкому потоку"

По первой нитке газопровода топливо уже пустили

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей