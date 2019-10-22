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В Россию идет похолодание

В Россию идет похолодание
Фото: pixabay.com
Теплую октябрьскую погоду испортят осадки

В Центральной России 22 октября ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит +10...+15°С, однако к концу недели станет холоднее.

В среду, 23 октября, дождливая погода сохранится, днем столбики термометров покажут +11...+16°С. В четверг, 24 октября, похолодает до +9...+14°С. В пятницу и в выходные сохранится такая же погода, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина .

К четвергу станет прохладнее и на юге ЦФО – в Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Липецкой областях. Если в начале недели в этих регионах будет больше +20°С, то к выходным ожидается до +12...+17°С. Испортится погода в середине недели и в Нижегородской и Кировской областях. Днем будет лишь +4...+9°С, дожди, местами с мокрым снегом. 

В столице во вторник, 22 октября, ожидается +10...+12°С, без осадков, ветер западный, 3-8 метров в секунду, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Валентина МАЙОРОВА
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