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Задержаны подозреваемые по делу о прорыве дамбы

Начальник участка и мастер арестованы на два месяца

Аресты по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае продолжаются. Под стражей до 18 декабря пробудут начальник участка компании "Сисим" Андрей Еганов и горный мастер фирмы Евгений Александров, передает ТАСС.

Последний, по версии следствия, халатно отнесся к ремонту дамбы и "не обеспечил безопасные условия работникам", сообщает РИА "Новости". Адвокат же Александрова пытался оправдать подзащитного тем, что он недавно трудится на данном участке и "не выполнял эти насыпи", уточняет телеканал "360" в своем телеграмм-канале. Защита Еганова просила отправить его под домашний арест.

Напомним, ЧП произошло в минувшую субботу, 19 октября.  В поселке Щетинкино Красноярского края ночью прорвало каскад дамб предприятия "Сисим" на реке Сейба. Жертвами случившегося стали 15 человек, пятеро пропали без вести. Сегодня, 21 октября, в Красноярском крае объявлен день траура.




Ксения АНДРЕЕВА
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