Число погибших в Красноярском крае увеличилось

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Количество жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек. Тела еще двух пропавших без вести нашли в зоне затопления.
"К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими",
– сообщил Следственный комитет России.
До этого следователи сообщали о 15 погибших и пяти пропавших без вести, передает "360". Сейчас подтверждена гибель 17 человек, местонахождение еще троих остается неизвестным.
Ранее стало известно о найденном на месте трагедии сейфе с золотом, которое планируют использовать для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.
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