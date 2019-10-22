Число погибших в Красноярском крае увеличилось

Обнаружили тела еще двух пропавших без вести

Количество жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек. Тела еще двух пропавших без вести нашли в зоне затопления.

"К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими",



– сообщил Следственный комитет России.



До этого следователи сообщали о 15 погибших и пяти пропавших без вести, передает "360". Сейчас подтверждена гибель 17 человек, местонахождение еще троих остается неизвестным.

Ранее стало известно о найденном на месте трагедии сейфе с золотом, которое планируют использовать для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.