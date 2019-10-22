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В Красноярском крае на месте трагедии нашли золото

Драгоценный металл используют для возмещения ущерба потерпевшим

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае нашли металлический сейф с 18 килограммами золота.

"Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела",

сообщается на сайте Следственного комитета. Также отметили, что в СК будут ходатайствовать перед судом о наложении ареста на золото для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших, передает RT.

Ранее прошел слух, что ударной волной, которая снесла бараки, смыло и помещение – спецкассу, где хранилось намытое и уже очищенное золото, сообщает "Комсомольская правда". Именно этот сейф и был найден.

Напомним, ЧП произошло в минувшую субботу, 19 октября. В поселке Щетинкино Красноярского края ночью прорвало каскад дамб предприятия "Сисим" на реке Сейба. Подозреваемых уже задержали.

Карина СИРАЗОВА
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