Справиться с дурной привычкой поможет курица

Растительная пища помогает бросить курить – к такому выводу пришли американские ученые, проведя исследование, продолжавшееся больше года и охватившее 1 тыс. человек в возрасте от 25 лет.

Как сообщает La Vanguardia, овощи и фрукты, а также курица и макаронные изделия обязательно должны быть в рационе тех, кто хочет избавиться от пагубной привычки. Кроме того, специалисты советуют тем, кто отказался от сигарет, пить больше натуральных свежевыжатых соков и минеральной воды. Эксперимент показал, что те, кто ест много растительной пищи, в 3 раза реже закуривают вновь после того, как бросили дымить.

Физические упражнения, по мнению исследователей, также помогают отказаться от табачного дыма. Однако есть и продукты, усиливающие тягу к сигаретам. К ним относятся алкоголь, кофе, чай, сладости и острая пища, отмечает "МИР 24".