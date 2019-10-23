Здоровый завтрак сохранит стройную фигуру

Правильное начало дня поможет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья. Известный австралийский диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, какие утренние привычки сохранят стройную фигуру на долгие годы.

Специалист считает, что необходимо ежедневно употреблять 300-500 мл воды по утрам перед едой. Снизить вес также помогут травяные чаи. Белковый завтрак урегулирует уровень глюкозы в крови. Оптимальный вариант – яичница с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом, сообщает Daily Mail.

Еще одним вариантом являются вареные яйца и греческий йогурт. На завтрак стоит есть продукты с большим содержанием клетчатки, например, класть в греческий йогурт фрукты, есть отруби. Много клетчатки также в овощах и цельнозерновом хлебе.

По словам диетолога, кофе по утрам пить можно, но только без добавления молока. Рекомендуется отказаться от фруктовых йогуртов и кексов, содержащих много сахара.