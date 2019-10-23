Африканскую чуму обнаружили в российской колбасе

Зараженная продукция все еще продается в магазинах

В вареной колбасе "Бутербродная" нашли генетический материал вируса африканской чумы свиней. Это первый положительный случай на территории Челябинской области в 2019 году.

"Африканская чума свиней проявляет себя лихорадкой, а также в виде геморрагического диатеза, воспалительных, дистрофических и некротических изменений в различных органах. При этом высока летальность зараженных животных",

– сообщается на сайте "Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории". Отмечается, что вирус распространяется быстро из-за высокой способности проникать в живые организмы и может возникнуть в любое время года. Заболевание может как протекать молниеносно, так и переходить в хроническую стадию.

Предположительно, зараженная колбаса все еще продается в 136 местных магазинах. Партия была изготовлена 5 октября и доставлена в регион через шесть дней. Общий объем продукции составил 285,6 килограмма, сообщает издание Znak.

