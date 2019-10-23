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Названы способы защититься от рака

Названы способы защититься от рака
Фото: www.globallookpress.com
Корень всех зол - переедание

Снизить риск развития рака можно благодаря здоровому образу жизни и правильному рациону питания, включающему большое количество клетчатки.

По мнению доктора медицинских наук Николая Жукова, существует взаимосвязь между лишним весом и развитием злокачественных опухолей, в особенности у женщин. Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции эстрогенов, которые стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к делению.

"Больше делений – больше риска, что при одном из них произойдет поломка. Так что лишний вес совершенно точно повышает риск злокачественных опухолей молочных желез, тела матки, яичников",

рассказал онколог "Комсомольской правде". Он также отметил, что влияние процедуры ЭКО на развитие рака сегодня пока не доказано.

У людей, ведущих здоровый образ жизни, риск рака во много раз ниже, заключил доктор наук. Он также порекомендовал сделать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека.

Карина СИРАЗОВА
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