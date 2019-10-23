Названы способы защититься от рака

Корень всех зол - переедание

Снизить риск развития рака можно благодаря здоровому образу жизни и правильному рациону питания, включающему большое количество клетчатки.

По мнению доктора медицинских наук Николая Жукова, существует взаимосвязь между лишним весом и развитием злокачественных опухолей, в особенности у женщин. Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции эстрогенов, которые стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к делению.

"Больше делений – больше риска, что при одном из них произойдет поломка. Так что лишний вес совершенно точно повышает риск злокачественных опухолей молочных желез, тела матки, яичников",

– рассказал онколог "Комсомольской правде". Он также отметил, что влияние процедуры ЭКО на развитие рака сегодня пока не доказано.

У людей, ведущих здоровый образ жизни, риск рака во много раз ниже, заключил доктор наук. Он также порекомендовал сделать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека.

