Названы способы защититься от рака

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Снизить риск развития рака можно благодаря здоровому образу жизни и правильному рациону питания, включающему большое количество клетчатки.
По мнению доктора медицинских наук Николая Жукова, существует взаимосвязь между лишним весом и развитием злокачественных опухолей, в особенности у женщин. Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции эстрогенов, которые стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к делению.
"Больше делений – больше риска, что при одном из них произойдет поломка. Так что лишний вес совершенно точно повышает риск злокачественных опухолей молочных желез, тела матки, яичников",
– рассказал онколог "Комсомольской правде". Он также отметил, что влияние процедуры ЭКО на развитие рака сегодня пока не доказано.
У людей, ведущих здоровый образ жизни, риск рака во много раз ниже, заключил доктор наук. Он также порекомендовал сделать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека.
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