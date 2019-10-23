Ухудшается память: названа опасность недосыпания

Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Полноценный сон – главная составляющая здорового образа жизни. Даже минимальное недосыпание непременно скажется на самочувствии, остроте ума, психоэмоциональном состоянии и, как следствие, на здоровье в целом, отмечают специалисты.
"Оптимальная продолжительность сна для взрослого должна составлять от 7 до 8 часов. Однако эти показатели варьируются в зависимости от возраста и физиологических особенностей человека. Например, дети должны спать намного больше",
– сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.
Необходимо оценить свое самочувствие в дневное время – если вы высыпаетесь, то будете чувствовать себя энергичным и бодрым. Длительные недосыпы ведут к раздражительности, замедлению реакции и проблемам с памятью.
Специалисты рекомендуют ложиться спать в одно и то же время. Перед сном лучше не ужинать плотно и не употреблять чай или кофе. Кроме того, во время засыпания следует приоткрыть окно, сообщает "Подмосковье сегодня".
Высказывания по поводу островов признали неуместными
Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний