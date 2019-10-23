Ухудшается память: названа опасность недосыпания

Взрослым советуют спать не меньше семи часов

Полноценный сон – главная составляющая здорового образа жизни. Даже минимальное недосыпание непременно скажется на самочувствии, остроте ума, психоэмоциональном состоянии и, как следствие, на здоровье в целом, отмечают специалисты.

"Оптимальная продолжительность сна для взрослого должна составлять от 7 до 8 часов. Однако эти показатели варьируются в зависимости от возраста и физиологических особенностей человека. Например, дети должны спать намного больше",

– сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Необходимо оценить свое самочувствие в дневное время – если вы высыпаетесь, то будете чувствовать себя энергичным и бодрым. Длительные недосыпы ведут к раздражительности, замедлению реакции и проблемам с памятью.

Специалисты рекомендуют ложиться спать в одно и то же время. Перед сном лучше не ужинать плотно и не употреблять чай или кофе. Кроме того, во время засыпания следует приоткрыть окно, сообщает "Подмосковье сегодня".

