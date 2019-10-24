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Приведет к инфаркту: кому нельзя пить кофе на завтрак

Приведет к инфаркту: кому нельзя пить кофе на завтрак
Фото: pixabay.com
Утро советуют начинать с бананов и каш

Заменять завтрак чашкой кофе – очень вредная привычка, которая в будущем скажется на состоянии желудочно-кишечного тракта, считают специалисты.

"Каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша. А употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом",

рассказала гастроэнтеролог Мария Бадалян "Вечерней Москве". Если человек страдает желчекаменной болезнью, холециститом или билиарным сладжем, то кофе натощак лучше не пить, добавила она.

Опасность может крыться и в проблемах с нервной системой. Кофе придает ощущение бодрости и людям с пониженным давлением даже полезен, но его употребление может пагубно отразиться на здоровье гипертоников. Такой образ жизни способен привести к инфаркту или инсульту, предупреждает врач.

Ранее врачи сообщили, что в сезон простуд от ароматного напитка лучше воздержаться и заменить его морсами и травяными чаями. Кофе выводит воду из организма, что сильно бьет по иммунитету.

Карина СИРАЗОВА
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