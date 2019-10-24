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Американский шпион попросил пива в суде

Американский шпион попросил пива в суде
Пол Уилан. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Арест обвиняемого продлили до конца декабря

Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан заявил, что улучшил уровень владения русским языком за десять месяцев пребывания в "Лефортово". Он ответил на ряд вопросов суда без помощи переводчика, после чего похвастался умением сделать заказ в баре.

"Я говорю уже лучше по-русски. Я могу сказать "Дайте одно пиво",

– рассказал Уилан перед началом заседания суда, сообщает ТАСС.

Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже американца до конца года, передает РИА "Новости".

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, его схватили во время шпионской акции. Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии, американец вину не признает.

Карина СИРАЗОВА
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