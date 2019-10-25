Глава государства устроил разнос разведчикам

Служба безопасности и информации Чехии имитирует бурную деятельность, якобы отлавливая российских и китайских шпионов, заявил Милош Земан. Политик настоятельно порекомендовал главе СБИ Михалу Коуделке заняться делом и обратить внимание на коррупцию в стране. Разнос Земана транслировал телеканал Barrandov.

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Напомним, ранее чешская разведка заявила, что раскрыта целая сеть российских агентов. Москва нелепые обвинения отвергла.