Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Чехии разразился скандал из-за российских "шпионов"

Президент в ярости: в Чехии разразился скандал из-за российских
Милош Земан. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства устроил разнос разведчикам

Служба безопасности и информации Чехии имитирует бурную деятельность, якобы отлавливая российских и китайских шпионов, заявил Милош Земан. Политик настоятельно порекомендовал главе СБИ Михалу Коуделке заняться делом и обратить внимание на коррупцию в стране. Разнос Земана транслировал телеканал  Barrandov.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Напомним, ранее чешская разведка заявила, что раскрыта целая сеть российских агентов. Москва нелепые обвинения отвергла.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Утечка денег: держать средства на картах стало опасно

На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов

"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей