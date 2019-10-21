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В Чехии раскрыли сеть шпионов из России

В Чехии раскрыли сеть шпионов из России
Фото: commons.wikimedia.org
Агенты планировали нападение на объекты по всему Евросоюзу

Контрразведка Чехии выявила сообщество хакеров, целью которых было навредить странам Европы. Об этом заявил глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка, выступая в понедельник, 21 октября, перед депутатами нижней палаты парламента.

По словам Коуделки, в агентурную сеть якобы входили россияне и выходцы из РФ, получившие чешское гражданство. По заданию ФСБ РФ они готовили серверы, чтобы через них атаковать важные цели в республике и за ее пределами.

"Финансирование ликвидированной сети ФСБ осуществлялось из России, а также через посольство РФ в Праге", – приводит "Чешское радио" заявление Коуделки.

Отмечается, что агентурная сеть была выявлена и ликвидирована в 2018 году. Сейчас спецслужбы Чехии выясняют, в какие еще страны ЕС ведет длинная цепочка следов преступников.

Посольство РФ опровергло сообщение о финансировании шпионской сети на территории Чехии, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Николай ВИКТОРОВ
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