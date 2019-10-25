Вода и соевые бобы: названы приводящие к смерти вещи

Опасность таится в самых обычных предметах и продуктах

Вред здоровью наносят не только вредные привычки, но и вполне обыденные предметы и продукты питания, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Специалисты назвали безопасные, на первый взгляд, вещи, которые могут привести к летальному исходу.

Бытует мнение, что надо мыть руки как можно чаще, чтобы не подхватить опасные для жизни бактерии. Но оказалось, что если делать это чересчур часто, то можно получить совершенно обратный эффект. Пищевые добавки крайне опасны, так как не являются медицинскими препаратами, а значит не тестируются.

Чрезмерное использование бытовой химии также опасно, так как чистящие средства невероятно токсичны для организма. Заявленная безопасность электронных сигарет не подтверждена – специалисты заявляют, что курение аналогов обычным сигаретам может привести к летальному исходу.

Соевые бобы и сыр тофу считаются отличной заменой мясу, но всё же генно-модифицированная соя способна нанести вред, особенно беременным женщинам. Малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на самочувствии и здоровье в целом, передает "МедикФорум".

Эксперты сообщают, что пить нефильтрованную воду крайне опасно. Согласно исследованиям, грязная вода влияет на рост и здоровье живых организмов, поэтому использование даже простых способов фильтрации убережет от страшных последствий.