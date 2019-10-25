Названы уродующие людей болезни

Заболевания провоцируют непропорциональный рост частей тела и страшные язвы на коже

Эксперты рассказали о редких болезнях, до неузнаваемости меняющих внешность человека.

Некроз челюсти – уже исчезнувшая в наше время, но очень распространенная в 19 веке среди рабочих на фабриках болезнь. В результате заболевания челюсть человека сгнивала и светилась в темноте из-за фосфора. Синдром Протея – одна из самых редких болезней во всём мире. Это врожденное заболевание, от которого развивается сильный рост разных частей тела. Акромегалия: в результате нее человек вырастает непропорциональным и гигантских размеров, причем этот рост длится в течение всей жизни.

Проказа провоцируется бактериями, которые разрушают кожный покров. Она прогрессирует медленно, начинается с язв, а затем тело больного начинает гнить. Оспа сопровождалась болезненной кровавой сыпью, прыщами. Если человеку удавалось выжить, то зажившие прыщи оставляли сильные рубцы на коже.

Бородавчатая эпидермодисплазия - редкая болезнь, которая сопровождается огромным количеством бородавок по всему телу. Впервые о ней узнали в 2007 году – первый пациент вынес несколько операций, во время которых с его тела срезали несколько килограммов бородавок и папиллом, сообщает "МедикФорум". В результате слоновьей болезни происходит сильное набухание и утолщение кожи в ногах и в паху. Лекарства от заболевания до сих пор нет, хотя иногда врачи применяют антибиотики, облегчающие симптомы заболевания.

