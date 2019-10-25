Обнаружено влияние храпа на эрекцию

Храпящие мужчины дольше занимаются сексом

В ходе комплексных исследований ученые обнаружили, что храп и продолжительность полового акта взаимосвязаны. Оказывается, храпящие мужчины отличаются более длительной эрекцией.

Специалисты провели исследование среди мужчин от 20 до 45 лет. Респонденты делились подробностями своей интимной жизни, а также подверглись комплексному медицинскому обследованию, передает "ФедералПресс". В итоге эксперты проанализировали данные и выяснили, что у храпящих мужчин среднего возраста более длительная эрекция.

По словам ученых, во время занятий сексом важным фактором является отсутствие или наличие проблем с дыханием, сообщает TerrNews. В мозг человека, если ему трудно дышать, плохо поступает кислород, что отражается на продолжительности эрекции.