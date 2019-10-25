Ключ к успеху лежит на тарелке

Мужское здоровье – хрупкая вещь, предупреждают сексологи. Чтобы на долгие годы сохранить потенцию в норме, нужно правильно питаться. Полезные продукты и проверенные рецепты помогут справиться с деликатными проблемами и быстро прийти в форму.

Для того, чтобы всего за несколько дней улучшить эрекцию, специалисты предлагают придерживаться определенной диеты. Например, в течение месяца ежедневно выпивать по стакану свежевыжатого гранатового сока. Этот напиток очищает кровь и улучшает ее циркуляцию, сообщает автор блога Via7.ru.

Для усиления потенции также можно использовать репу: лучше всего сварить ее в молоке, но можно и сделать салат из свежих корнеплодов. Усилить активность мужских гормонов поможет и мед с орехами – их смешивают в равных количествах и едят утром и вечером.

Полезен для мужчин и морковный сок – он увеличивает кровообращение в пенисе и способствует стойкой эрекции. Кроме того, специалисты рекомендуют включить в меню устрицы и другие морепродукты, чеснок, рыбу, бананы, помидоры, перепелиные яйца, нежирные сорта мяса и зелень.

Повысить потенцию поможет такое простое и вкусное блюдо, как запеченная камбала. Чтобы приготовить его, нужно взять камбалу, соль, молотый черный перец, сок половины лимона и несколько зубчиков чеснока

Рыбу почистить, натереть солью и перцем, завернуть в фольгу, и 40-45 минут запекать в духовке. Сок половины лимона смешать с измельченным чесноком, дать настояться. Готовую рыбу полить чесночно-лимонным соусом.

Еще одно простое блюдо для улучшения потенции – витаминный салат. Для его приготовления следует почистить и натереть на терке 1 небольшую редьку, 1 морковь, 1 яблоко. Заправить блюдо оливковым маслом с добавлением лимонного сока, советует "Лиза".

При этом специалисты напоминают, что при появлении серьезных проблем со здоровьем необходимо проконсультироваться с врачом.